سان جيرمان يخطط لتمديد عقد إنريكي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكدت تقارير إعلامية فرنسية أمس، أن إدارة باريس سان جيرمان اتخذت قرارا قويا وجديدا بشأن مستقبل لويس إنريكي المدير الفني لنادي العاصمة، وذلك قبل مواجهة بوروسيا دورتموند الألماني في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا لهذا الموسم.

وكان لويس إنريكي قد وقع الصيف الماضي على عقد لمدة عامين مع باريس سان جيرمان، أي أن عقده ينتهي في يونيو 2025، وذلك بعد رحيله عن تدريب منتخب بلاده إسبانيا، إثر الخروج من دور الـ16 في نهائيات كأس العالم 2022 بقطر، على يد المنتخب المغربي.

وفي أول موسم له على رأس الجهاز الفني، قاد لويس إنريكي، المدرب السابق لنادي برشلونة، رفاق القائد كيليان مبابي في 47 مباراة بجميع المسابقات، وحقق الفوز في 31 مباراة وتعادل في 12 مواجهة، فيما انهزم 4 مرات فقط، وفق بيانات منصة «ترانسفير ماركت» العالمية.

وقبل مباراة الذهاب بين سان جيرمان دورتموند اليوم، تطرقت صحيفة «ليكيب» الفرنسية، للحديث عن مستقبل لويس إنريكي مع بطل الدوري الفرنسي، مشيرة إلى أن إدارة الرئيس القطري ناصر الخليفي تخطط لتمديد عقد المدرب الإسباني في الوقت الراهن.

وأوضحت الصحيفة الفرنسية، أنه تزامنا مع رحيل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرازيلي نيمار جونيور، واقتراب الفرنسي كيليان مبابي من المغادرة هو الآخر الصيف المقبل باتجاه ريال مدريد، فإن إدارة «بي اس جي» تراهن على إنريكي من أجل بناء فريق جديد.

وبعد موسم معقد تحت قيادة كريستوف غالتييه على الرغم من الفوز بلقب الدوري الفرنسي، قرر باريس سان جيرمان إطلاق مشروع كبير جديد على رأسه المدرب لويس إنريكي، الذي جاء في مهمة إنقاذ عمل الإدارة التي تسعى لتوفير كل الظروف الملائمة في سبيل تحقيق أفضل النتائج خاصة على المستوى القاري.