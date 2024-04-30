شكرا لقرائتكم خبر النصر يخشى فوبيا الإقصاء والخليج يريدها تاريخية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ليس أمام النصر اليوم إلا الفوز على مضيفه الخليج عندما يلتقيان عند الـ 9 مساء على ملعب الأول بارك بالرياض في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، وذلك لإنقاذ موسمه الكروي الحالي بعد خروجه من كأس السوبر السعودي وفقدان التأهل للأدوار النهائية في دوري أبطال آسيا في نسختها الحالية وفقدان صدارة دوري روشن السعودي التي سيطر على صدارتها غريمه التقليدي الهلال بـ 80 نقطة وبفارق 11 نقطة مع متبقي 6 جولات يستحيل فيها أن يتعثر منافسه في جميعها.

ويعول النصر الذي استهل موسمه ببطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية على نجومه الحاليين بقيادة البرتغالي كريستان رونالدو في أن يصل لنهائي كأس الملك ويعزز ألقابه الستة الماضية بلقب سابع تاريخي عله يرضي عشاقه ومحبيه.

فوبيا نصف النهائي

ويخشى أصحاب الأرض أن يواجهوا فوبيا الأدوار نصف النهائية في البطولة، حيث وقفوا عليها 3 مرات في ثلاثة مواسم على التوالي لم ينجحوا في العبور من خلالها إلى النهائي لاستعادة الأمجاد البطولية لأغلى مسابقة محلية، حيث ودعها في النصف النهائي في موسم 2020 ــ 2021 أمام فريق الفيصلي الهابط لدوري «يلو» منذ موسمين، حيث خسر اللقاء بهدف دون مقابل، وفي مواجهة ربع النهائي خسر في موسم 2021 ــ 2022 أمام غريمه التقليدي الهلال بهدفين لهدف، وفي الموسم الماضي في نسخة 2022 ــ 2023 غادرها النصر من النصف النهائي من أمام الوحدة بهدف وحيد.

المستويات المتصاعدة

ويخشى النصراويون أن يغادروا البطولة للمرة الرابعة على التوالي في هذه النسخة لاسيما بعد المستويات المتصاعدة لفريق الخليج تحت إدارة البرتغالي مانويل بيدرو الذي سبق له الإشراف على النصر في فترة وجيزة، حيث كشفت مواجهة الفريقين الأخيرة في الجولة الـ 29 من دوري روشن السعودي والتي كسبها النصر بهدف وحيد بالدمام بصعوبة وسط غياب عناصر خلجاوية مؤثرة، لتكون تلك المواجهة بمثابة النذير لفرقة المدير البرتغالي كاسترو الذي يعاني من ظروف صحية أقعدته عن تدريبات فريقه والإشراف عليه في لقاء الفريقين الأخير في الدوري.

البحث عن التاريخ

تعد مواجهة النصر بمثابة الحلم الكروي التاريخي لنادي الخليج العتيق الذي برز في تحقيق العديد من الألقاب الفردية والجماعية في الداخل والخارج، ولذا يرى أبناء الدانة اليوم أنهم ليسوا بأقل من فرق حققت اللقب كالفيصلي والتعاون والفيحاء ودخلت غمار الآسيوية من أوسع أبوابها، حيث إن مثل هذه الفرص لا تعوض، وأن حظوظ التأهل وخطف الكأس لأول مرة قائمة كحق مشروع ستتذكره الأجيال الكروية فيما لو تحقق لعقود زمنية لن تمحوها ذاكرة التاريخ.

النصر مع كأس الملك آخر 3 مواسم:

موسم 2020-2021، ودع نصف نهائي كأس الملك أمام الفيصلي بهدف دون رد.

موسم 2021-2022، خرج من ربع نهائي كأس الملك على يد الهلال بنتيجة 1 /2.

موسم 2022-2023، غادر نصف نهائي كأس الملك ضد الوحدة بهدف نظيف.

قبل مواجهة الفريقين: