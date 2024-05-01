إصابة سيف العجوز لاعب فاركو بقطع في الرباط الصليبي

ياسر رشاد - القاهرة - أثبتت الأشعة التي خضع لها سيف العجوز لاعب وسط نادي فاركو إصابته بقطع في الرباط الصليبي.

وأصيب سيف العجوز خلال مباراة فريقه فاركو أول أمس الأثنين أمام سيراميكا كليوباترا قبل نهاية الشوط الأول بدقائق قليلة، وحل بديلًا له زميله محمد فخري.

وقد انتهت مباراة فاركو وسيراميكا كليوباترا بالأسبوع الـ 20 من دوري نايل على ملعب المقاولون العرب بالتعادل الإيجابي 1/1.

جدير بالذكر ان فريق فاركو تعادل مع سيراميكا كليوباترا ايجابيا بهدف لكل فريق في المواجهة التي جمعت بينهما اليوم الاثنين ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

بهذه النتيجة يحتل سيراميكا كليوباترا المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 25 نقطة بينما يحتل فاركو المركز السادس عشر برصيد 13 نقطة.