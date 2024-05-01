محمد إسماعيل: نادر قمر الدولة يتعنت ضدي وبيان إنبي للتمسك بتكافؤ الفرص

ياسر رشاد - القاهرة - أكد محمد إسماعيل مدير الكرة بنادي إنبي، أن فريقه تضرر من حكم مباراة فريقه ضد طلائع الجيش الاخيرة بالدوري المصري، وإيقافه ظالم خاصةً أن حكم المباراة يتعنت ضده.

وتابع : "في مباراة طلائع الجيش، كان هناك ضوء في وسط ملعب المنافس فقط ونادر قمر الدولة رفض إيقاف المباراة، ووسط ملعبنا مظلم، وتلقينا هدف في هذا التوقيت، وهناك تربص من الحكم ضدنا".

وأضاف : "تعصبت على الحكم وقال لي أنت معاك انذار خد الطرد، ولا أعلم سبب تعنت نادر قمر الدولة ضدنا خاصةً أن له واقعة سابقة معنا أمام مودرن فيوتشر من قبل".

واختتم: "لا أرغب في أن يكون تربص ضدنا، وإنبي سيكون متمسك لحد آخر لحظة بمبدأ تكافؤ الفرص، وأولها أن يكون هناك حكام مميزة لمبارياتنا، ومن حقي الاعتراض عند ظلمنا، وهناك حكام رائعين لا أراهم في المباريات إلا كل سنتين مرة".

