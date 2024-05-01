يقدم لكم موقع “كورة 365″، موعد مباراة ريال مدريد ضد بايرن ميونخ، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا لموسم 2023-2024.

وانتهت مباراة ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بين ريال مدريد وبايرن ميونخ، بالتعادل الإيجابي بنتيجة هدفين لكل منهما.

وأقيمت مواجهة الذهاب بين بايرن ميونخ وريال مدريد، مساء أمس الثلاثاء، على ملعب أليانز أرينا، معقل الفريق الألماني.

نتيجة مباراة ريال مدريد وبايرن في الذهاب

وسجل البرازيلي فينيسيوس جونيور، الهدف الأول في اللقاء لصالح ريال مدريد في الدقيقة 24، بعدما استقبل تمريرة طولية رائعة من توني كروس.

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وفي الشوط الثاني، عاد بايرن ميونخ بريمونتادا، حيث سجل ليروي ساني هدف التعادل في الدقيقة 53، ثم أضاف هاري كين ثاني الأهداف في شباك الميرنجي في الدقيقة 57 من ركلة جزاء.

وتمكن فينيسيوس من تسجيل هدف التعادل لصالح ريال مدريد في الدقيقة 83، عن طريق ركلة جزاء.

موعد مباراة إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بين ريال مدريد وبايرن

ومن المقرر أن يستضيف النادي الملكي نظيره البافاري، يوم الأربعاء الموافق 8 مايو الجاري، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وستقام مباراة ريال مدريد ضد بايرن ميونخ، على ملعب سانتياجو برنابيو، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.