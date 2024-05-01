هاري كين يكتب التاريخ أمام ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

سجل مهاجم بايرن ميونخ، هاري كين، هدف تقدم البافاري على ريال مدريد في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وبهذا الهدف، ساهم هاري كين بشكل مباشر في تسجيل 11 هدفًا في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم (ثمانية أهداف وثلاث تمريرات حاسمة)، أكثر من أي لاعب إنجليزي في موسم واحد بالمسابقة. وفقا لشبكة اوبتا للاحصائيات الرياضية

والجدير بالذكر، بعد تقدم ريال مدريد عن طريق فينيسيوس في الشوط الأول، سجل ساني هدف التعادل بمهارة خاصة في الدقيقة 53، وأضاف هاري كين الهدف الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة 57.

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