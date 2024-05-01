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كولر ينشر 7 صور له في ملعب الأهلي ويعلق: "التتش الاسطوري"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

نشر السويسري مدرب الأهلي، مارسيل كولر، 7 صور له في ملعب تدريب الفريق الأول لكرة القدم "التتش".

وعلق كولر على الصور التي نشرها عبر حسابه الرسمي على منصة "فيسبوك": "التتش الاسطوري في شكله الجديد، عالم يليق بالأبطال".

ويلاقي الأهلي نظيره الإسماعيلي اليوم الأربعاء، ضمن مواجهات الجولة 20 من الممتاز في تمام الساعة السابعة مساء.

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كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

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