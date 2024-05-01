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"ليلة تألق فينيسيوس".. التعادل الإيجابي يحسم مباراة ريال مدريد وبايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد

حسم التعادل الإيجابي بهدفين لكل فريقي، مباراة بايرن ميونخ الألماني ضد الإسباني، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين اليوم على ستاد "أليانز أرينا"، في ذهاب نصف نهائي .

وسجل ثنائية بايرن ميونخ في اللقاء كلا من ليروي ساني في الدقيقة 53، هاري كين في الدقيقة 57 من عمر المباراة.

وأحرز ثنائية فريق ريال مدريد في اللقاء، النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور، في الدقيقتين "24، 83" من عمر المباراة.

وتقام مباراة العودة بين الفريقين، يوم 8 مايو المقبل، على ستاد "سانتياجو برنابيو" بإسبانيا.

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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