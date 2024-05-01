عامر حسين: تأجيل المباريات أمر طبيعي والدور الأول يحدد الأندية المشاركة أفريقيا

ياسر رشاد - القاهرة - أكد عامر حسين عضو مجلس اتحاد الكرة ورئيس لجنة المسابقات برابطة الأندية أن تأجيلات مباريات الأهلي والزمالك في دوري الابطال الإفريقي وايضا الكونفدرالية أمر طبيعي ومتوقع خاصة وأنه أمر معروف للجميع منذ بداية الموسم بشأن تأجيل مباريات الأندية التي تصل إلي الأدوار النهائية في البطولات الإفريقية.

أضاف عامر حسين في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج رقم 10 الذي يقدمه الاعلامي كريم رمزي عبر شاشة القناة الأولى : جدول الدوري منتظم تماما ولكن التأجيلات حدثت بسبب استمرار الأندية في مشوار البطولات الإفريقية حتي الأدوار النهائية.

وأوضح : منذ بداية الموسم نعلم إن الأهلي لديه ارتباط بالسوبر الأفريقي في بداية الموسم ثم كأس العالم للأندية ثم خوض منافسات كأس السوبر المصري بالإمارات بالإضافة إلي خوض منافسات أمم أفريقيا التي استمرت ٤٥ يوم ثم مباراة اتحاد العاصمة التي سبق وأن تم تأجيلها بسبب ارتباطات الأهلي بخوض منافسات كأس العالم للأندية في السعودية.

وقال : هناك أجندة المنتخب الوطني من ٣ إلي ١١ يونيو ولكن حسام حسن المدير الفني لمنتخبنا الوطني طلب مزيد من الوقت ومن ثم سيكون معسكر المنتخب بداية من يوم ٢٧ مايو.

وأشار عامر حسين إلي أن مواعيد دوري أبطال أفريقيا مختلفة عن نظيرتها في الكونفدرالية.

وقال : الجهاز الفني للمنتخب الوطني عقدوا جلسة مع احمد دياب رئيس رابطة الأندية برغبته في الحصول علي أسبوع إضافي قبل انطلاق أي معسكر خاص بالمنتخب.

وأوضح : لاعبو الأهلي لن ينضموا للمنتخب سوي بعد انتهاء خوض منافسات نهائي دوري أبطال أفريقيا يوم 25 مايو.

وقال : نهاية الموسم ستتحدد بعد إجراء قرعة كأس مصر الخميس القادم.

أضاف : لن نتمكن من إعلان جدول نهاية المباريات سوي بعد الوقوف علي مواعيد مباريات كأس مصر.

وقال :أتمنى انتهاء مسابقة الدوري منتصف أغسطس القادم.

وتابع : المنتخب رقم ١ وعلينا إن نتفرغ له وندعمه لتحقيق خطوة التأهل إلي كأس العالم.

وقال : نتائج الدور الأول تحسم اختيارات الأندية المشاركة في البطولات الإفريقية الموسم القادم وذلك وفقا للائحة.

وأوضح : أزمة تحديد بطل الدوري ٢٠٠٣ لدي الشؤن القانونية حاليا لدراسته من أجل اتخاذ القرار النهائي.