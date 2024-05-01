الامارات | «الصقور» يحتفي بشفاء لاعبه بعد توقف قلبه 40 دقيقة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استقبل نادي الإمارات لاعبه الأردني كريم العدوان، بعد غيابه ثلاثة أشهر، قضى فيها فترة علاج، بسبب توقف قلبه عن النبض عندما كان يتدرب في أكاديمية النادي، ما أصاب المراقبين بحالة من الذهول من صدمة الموقف الذي استدعى نقله بشكل فوري لأحد المستشفيات للإنعاش.

وقال المركز الإعلامي للنادي في بيان، إن «نبض القلب عاد من جديد للاعب بعد 40 دقيقة كاملة، ونظم النادي استقبالاً كبيراً للاعب بعد عودته من رحلة العلاج بحضور أعضاء مجلس إدارة النادي، يتقدمهم رئيس مجلس الإدارة يوسف البطران، وموظفو ومنتسبو النادي واللاعبون وعائلة اللاعب، ما اعتبره اللاعب يوماً سعيداً له».

وأضاف: «تضمن برنامج الاستقبال ممراً شرفياً من لاعبي الفريق الأول، يتقدمهم نجم (الصقور) الإسباني أندريس إنييستا، للاعب العدوان، وإهداءه قميص النادي موقعاً عليه من جميع اللاعبين، وكعكة تحمل صورة اللاعب، وإهداءه كرة موقعاً عليها من نجوم الفريق».