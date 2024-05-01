"دوري الأبطال والأهلي".. جدول مباريات اليوم والقنوات الناقلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد

تقام اليوم الأربعاء الموافق 1 مايو، العديد من المباريات الهامة في مختلف المسابقات والمنافسات حول العالم، ومن أبرزها إقامة مباراة ببطولة دوري أبطال أوروبا.

كما يلاقي النادي الأهلي نظيره الإسماعيلي اليوم، في إطار منافسات الجولة ال 20 ببطولة الدوري المصري الممتاز.

وجاء جدول مباريات اليوم كالتالي:

دوري أبطال أوروبا

باريس سان جيرمان ضد بروسيا دورتموند.. "بي إن سبورتس 1".. 10 مساءً.

الدوري المصري

الأهلي ضد الإسماعيلي.. "أون تايم سبورتس 1".. 7 مساءً.

إنبي ضد بيراميدز.. "أون تايم سبورتس 2".. 7 مساءً.

كأس خادم الحرمين الشريفين

النصر ضد الخليج.. "SSC 1".. 9 مساءً.