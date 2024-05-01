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"دوري الأبطال والأهلي".. جدول مباريات اليوم والقنوات الناقلة

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد

تقام اليوم الأربعاء الموافق 1 مايو، العديد من المباريات الهامة في مختلف المسابقات والمنافسات حول العالم، ومن أبرزها إقامة مباراة ببطولة .

كما يلاقي النادي الأهلي نظيره الإسماعيلي اليوم، في إطار منافسات الجولة ال 20 ببطولة الممتاز.

وجاء جدول مباريات اليوم كالتالي:

دوري أبطال أوروبا

باريس سان جيرمان ضد بروسيا دورتموند.. "بي إن سبورتس 1".. 10 مساءً.

الدوري المصري

الأهلي ضد الإسماعيلي.. "أون تايم سبورتس 1".. 7 مساءً.

إنبي ضد بيراميدز.. "أون تايم سبورتس 2".. 7 مساءً.

كأس خادم الحرمين الشريفين

النصر ضد الخليج.. "SSC 1".. 9 مساءً.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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