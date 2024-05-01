الاتحاد السعودي يستقر على بقاء هذا الثلاثي الأجنبي

ياسر رشاد - القاهرة - استقرت إدارة نادي الاتحاد السعودي على بقاء ثلاثي أجنبي ورحيل جميع الأجانب الآخرين في قائمة النمور خلال موسم الانتقالات الصيفية الجاري، وذلك ضمن خطة إعادة هيكلة الفريق.

وذكرت تقارير صحفية سعودية اليوم أن تأكد بقاء الثلاثي الأجنبي ( كريم بنزيما – نجولو كانتي - فابينهو ) فقط مع فريق الاتحاد الموسم المقبل، ورحيل جميع الأجانب الآخرين ".

وأضافت التقارير أن الاتحاد سيتعاقد مع 7 لاعبين أجانب عالميين، ضمن خطة دعم الفريق خلال الصيف المقبل.

الهلال إلى نهائي كأس خادم الحرمين

وحقق الهلال الفوز على الاتحاد بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة المشعة) ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس الملك السعودي.

ونجح الهلال في تحقيق الفوز السابع على الاتحاد خلال هذا الموسم في جميع البطولات، وواصل تفوقه على النمور، وحسم بطاقة تأهله إلى المباراة النهائي لملاقاة المتأهل من النصر والخليج.