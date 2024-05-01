الامارات | الهلال يقهر اتحاد جدة للمرة السابعة في الموسم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تأهل الهلال إلى نهائي كأس ملك السعودية بفوزه المثير على اتحاد جدة 2-1 في المربع الذهبي للبطولة.

على ملعب الجوهرة المشعة ألغى الحكم هدفاً مبكراً للاتحاد سجله المغربي عبدالرزاق حمدالله في الدقيقة الثامنة بداعي التسلل بعد الرجوع لتقنية حكم الفيديو المساعد (الفار).

ونجح البرازيلي ميشيل ديلغادو في تسجيل هدف السبق للهلال في الدقيقة 25 مستفيداً من تمريرة زميله مالكوم دي أوليفيرا.

وتعرض الهلال لصدمة قوية قبل ثلاث دقائق من نهاية الشوط الأول لطرد لاعب وسطه الصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش بعد تدخل عنيف ضد أحمد مازن الغامدي، حيث استعان الحكم بتقنية الفيديو قبل إشهار البطاقة الحمراء.

وأدرك عبدالرزاق حمد الله التعادل فريقه اتحاد جدة بعد تمريرة من أحمد مازن الغامدي في الدقيقة 68.

وقبل تسع دقائق من النهاية ورغم النقص العددي تمكن سعود عبدالحميد من تسجيل هدف الفوز للهلال بمساعدة مالكوم دي أوليفيرا.

وشهد الموسم الحالي سلسلة من اللقاءات بين الاتحاد والهلال تعد قياسية في المواجهات بين فريقين سعوديين خلال موسم واحد، والتي وصلت إلى سبع لقاءات.

وحقق الهلال سلسلة انتصارات قياسية أمام الاتحاد محققاً العلامة الكاملة، حيث فاز في جميع المواجهات السبع التي جمعتهما هذا الموسم، لتتواصل بذلك معاناة الاتحاد بعدما خرج خالي الوفاض من جميع البطولات التي خاضها هذا الموسم "الدوري، السوبر، أبطال آسيا والبطولة العربية".