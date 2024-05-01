الامارات | مانشستر يونايتد يستغني عن رئيسه التنفيذي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن مانشستر يونايتد المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم إجراء تغييرين إداريين.

وقال مانشستر يونايتد في بيان إن باتريك ستيوارت الرئيس التنفيذي المؤقت وكليف باتي المدير المالي قررا الرحيل عن النادي بنهاية الموسم "بالتراضي".

وأضاف النادي أن جان كلود بلان سيحل محل ستيوارت رئيساً تنفيذياً للنادي لحين تولي عمر برادة المسؤولية في 31 يوليو المقبل، في حين سيحل روجر بيل محل باتي مديراً مالياً.

ويحتل يونايتد المركز السادس في الدوري برصيد 54 نقطة من 34 مباراة، بفارق ست نقاط خلف توتنهام هوتسبير خامس الترتيب، وهو آخر المراكز المؤهلة للمسابقات الأوروبية، الذي لعب 33 لقاء.