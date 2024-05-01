سيدات المقاولون العرب تهزمن سموحة بثلاثية نظيفة في الدوري

ياسر رشاد - القاهرة - أنتصر فريق الكرة النسائية الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب على نظيره فريق سموحة بثلاثية نظيفة، ضمن مباريات الفريق في بطولة دوري السيدات ليحقق الفريق هدفه بالتواجد في المسابقة في أول موسم له وقبل ختام البطولة ويصل للنقطة 18 مؤكدا بقاءه في الدوري الممتاز.

سجلت رحمت اتوكو هدفان و شمس شعبان هدف في المباراة التي أقيمت اليوم على ملاعب المقاولون العرب في إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز للكرة النسائية.

وحرص المهندس محمد عادل فتحي المشرف العام على الكرة عضو مجلس الإدارة على حضور جانب من المباراة ووجه الشكر للاعبات والجهاز الفني على أدائهم المتميز متمنيا لهم التوفيق والنجاح في المباريات القادمة.

وتواجد يسري عبدالغني رئيس قطاع الناشئين في المباراة معربا عن امتنانه وتقديره لجهود اللاعبات والجهاز الفني ، وتمنى لهم التوفيق والنجاح في المستقبل .

يعمل الفريق تحت قيادة الكابتن رامي ربيع المشرف على الكرة النسائية والكابتن عادل حسين المدير الفني والكابتن محمود خميس مدرب العام والكابتن ابراهيم محمد والكابتن محمد سمير مدربين والكابتن محمود شناوي ومدرب الحراس والمدير اداري د. شيرين العياط والكابتن احمد صفا والكابتن عبد الرحمن إداريين وطبيب الفريق دكتورة كريمة نور.