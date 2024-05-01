اتحاد جدة يتحرك لهدف جديد بدلا من صلاح

ياسر رشاد - القاهرة - مازال نادي اتحاد جدة السعودي يصر على التعاقد مع أحد نجوم الدوري الإنجليزي الممتاز، لتعويض فشل التعاقد مع محمد صلاح نجم ليفربول.

وكان محمد صلاح مرشحا بقوة للانتقال إلى اتحاد جدة بعدما قدم النادي السعودي الكثير من العروض المغرية كان آخرها 150 مليون يورو لكن رفض النادي الإنجليزي التفريط فيه.

ويملك محمد صلاح مع ليفربول عقدا مع الريدز يمتد حتى صيف عام 2025.

وحدد اتحاد جدة بديل محمد صلاح للتعاقد معه في الصيف المقبل، وهو الكوري الجنوبي سون هيونج مين نجم توتنهام لتعزيز خط الهجوم.

وتابعت التقارير أن صلاح هو الهدف الرئيسي في نادي اتحاد جدة لكن مع الأمور تسير بوتيرة بطيئة ونجم توتنهام أصبح بديلا محتملا في الصيف.

وكان صلاح دخل في مشادة مع كلوب مدرب ليفربول في مباراة وست هام بعد غضبه بسبب تواجده على مقاعد البدلاء وعدم مشاركته أساسيا.

