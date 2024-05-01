أزمة منتظرة بين نهضة بركان والاتحاد الإفريقي بسبب الزمالك

بدأت بوادر أزمة منتظرة بين الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” ونادي نهضة بركان المغربي؛ وذلك بسبب نهائي الكونفيدرالية الإفريقية المقرر له أمام نادي الزمالك.

ويلتقي الزمالك نظيره نهضة بركان المغربي يوم 12 مايو الجاري في ذهاب نصف نهائي الكونفيدرالية بالمغرب، على أن تلعب مباراة الإياب يوم 19 مايو الجاري في القاهرة.

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ويٌتوقع أن يحدث صدام بين الاتحاد الإفريقي ونهضة بركان بسب ثنائي الفريق المغربي حمزة الموساوي وعمر العرجون، خاصة وأن اللاعبان تعرضا للطرد وتم إيقافهما مبارتين، إلا أنهما لم ينفذا تلك العقوبة.

وتعرض الثنائي للطرد في مباراة ربع نهائي الكونفيدرالية الإفريقية أمام أبو سليم الليبي، إلا أنهما لم يُنفذا تلك العقوبة لعدم خوض مبارتي نصف النهائي أمام اتحاد العاصمة الجزائري.

من جانبه أكد الكتابي حسين المسئول الإعلامي لنهضة بركان المغربي على أن الثنائي الموساوي والعرجون سيخوضا نهائي الكونفيدرالية الإفريقية، ولسنا مسئولين عن عدم إقامة مباراة اتحاد العاصمة.

يُذكر أن لوائح الاتحاد الإفريقي تنص على تطبيق اللاعب الموقوف لعقوبة الإيقاف في المباريات التالية للعقوبة، بشرط أن تلعب.