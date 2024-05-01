كل ما يخص مباراة الاهلي ضد الإسماعيلي في الدوري المصري

يلتقي اليوم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي نظيره الإسماعيلي في تمام السابعة مساءً، ضمن مباريات الجولة العشرين من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويسعى الاهلي لتحقيق الفوز في مباراة اليوم من أجل تحسين وضع الفريق بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، ولمصالحة جماهيره بعد الخسارة من الزمالك بهدفين لهدف.

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فيما يسعى فريق الإسماعيلي لاقتناص الثلاث نقاط، وذلك من أجل الهروب من منطقة الهبوط، خاصة وأنه يحتل المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز.

ويحتل المارد الأحمر المركز الحادي عشر بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 21 نقطة، حصدها من 11 مباراة، فيما يأتي الإسماعيلي بعده بمركزين رصيد 19 نقطة، حصدها من 19 مباراة.

ويغيب عن النادي الاهلي عدد من لاعبيه في مباراة اليوم وهم أليو ديانج وياسر إبراهيم ومحمد الشناوي بسبب الإصابة.

وكان المارد الأحمر قد حسم تأهله لنهائي دوري أبطال إفريقيا عقب الفوز على مازيمبي الكونغولي في نصف النهائي بثلاثية دون رد.