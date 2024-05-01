طلب عاجل من الاهلي لـ اتحاد الكرة بسبب أزمة الشحات والشيبي

كشف الإعلامي محمد الليثي عن تواصل مسئولو النادي الاهلي خلال الساعات القليلة الماضية مع اتحاد الكرة المصري لمعرفة مستجدات التحقيق مع محمد الشيبي لاعب بيراميدز.

وقال الليثي في تصريحات إذاعية: “الاهلي أخبر اتحاد الكرة صراحة بأنه يترقب إيقاف الشيبي لحين التنازل عن شكواه ضد حسين الشحات، خاصة وأن هذا الأمر يخالف الأعراف الرياضية ولوائح الاتحادين الدولي والمصري”.

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وأضاف: “الأحمر طالب اتحاد الكرة بسرعة إنهاء هذا الملف، وإيقاف محمد الشيبي، خاصة وأنه لجأ إلى محكمة عادية ضد لاعب الأحمر بسبب المشادة التي حدثت بين الثنائي في إحدى مباريات الفريقين السابقة”.

واختتم: “الاهلي طالب بإيقاف الشيبي لحين التنازل عن شكواه ضد حسين الشحات، وإلا سيلجأ إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” والمحكمة الرياضية الدولية، لأن لوائح النظام الأساسي لاتحاد الكرة تمنع لجوء لاعب إلى محاكم عادية في أمور تخص كرة القدم”.

وكان حسين الشحات قد تخلف عن حضور أولى جلسات محاكمته إبريل الماضي، ليتم تحديد جلسة له يوم 9 مايو المقبل.