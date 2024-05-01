أندية الدوري السعودي تضع شرطا قبل ضم صلاح

كشفت تقارير صحفية عن وضع أندية الدوري السعودي شرطًا قبل ضم محمد صلاح خلال الميركاتو الصيفي القادم.

وارتبط اسم محمد صلاح بالانتقال إلى الدوري السعودي في الميركاتو الأخير، إلا أن الصفقة لم تحسم، ليتجدد الحديث مرة أخرى عن اقتراب صلاح من الانضمام إلى نادي اتحاد جدة في الميركاتو القادم.

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وحسب شبكة “سكاي سبورتس” الإنجليزية، فإن أندية الدوري السعودي وضعت شرطًا قبل انضمام صلاح، وهو أن يعلن اللاعب بنفسه عن رغبته في الانتقال واللعب في الدوري السعودي.

وأضافت: “صلاح سيتلقى العديد من العروض للرحيل عن ليفربول في الميركاتو الصيفي القادم، لكن قرار رحيله يعتمد على رغبة اللاعب وموقفه مع ناديه، خاصة وأن عقده ينتهي في صيف عام 2025”.

واختتمت الشبكة الإنجليزية: “الدوري السعودي أنفق قرابة الـ800 مليون جنيه إسترليني في الموسم الماضي، ولكن يتوقع أن يقل هذا المبلغ في الميركاتو الصيفي القادم”.

وكانت أزمة قد حدثت بين صلاح وكلوب، وذلك بعد دخولهما في مشادة كلامية في مباراة وستهام يونايتد الأخيرة، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما.