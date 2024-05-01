"تاو الهداف وفوز غائب منذ 14 عاما".. أرقام من مباريات الأهلي والإسماعيلي قبل مواجهة اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

يحل الأهلي ضيفا على الإسماعيلي، في السابعة مساء اليوم الأربعاء، في إطار منافسات الجولة العشرين من مسابقة الدوري المصري الممتاز، وتقام المباراة على ستاد برج العرب.

والتقى الأهلي والإسماعيلي في 97 مباراة بالدوري المصري، فاز الأهلي في 51 لقاء، فيما انتهت 14 مباراة لصالح برازيل مصر، وتعادل الفريقان في 32 مباراة، وأحرز الأهلي 132 هدفا في شباك الإسماعيلي، فيما سجل الأصفر 61 هدفا.

ويتصدر محمد بركات قائمة هدافي مباريات الفريقين، إذ سجل 9 أهداف بالقميص الأحمر والأصفر، ويليه بيرسي تاو برصيد 5 أهداف.

وسجل الإسماعيلي آخر فوزا ضد الأهلي، عام 2010، إذ فاز باللقاء الذي أقيم في الأسبوع الحادي عشر من الدوري، بنتيجة 3-1، وسجل الأهداف للأصفر كلا من، شادي محمد، عبدالله الشحات، جودودين إيز.

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