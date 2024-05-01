عامر حسين يتحدث عن: قرعة كأس مصر.. انضمام لاعبي الأهلي للمنتخب.. ومباراتي بوركينا فاسو وغينيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

تحدث عامر حسين عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، عن مواعيد المباريات المتبقية في مسابقة الدوري المصري، مشيرا إلى أن البطولة ستنتهي في منتصف أغسطس.

وقال حسين في تصريحات عبر القناة الأولى: "قرعة بطولة كأس مصر ستقام يوم الخميس، وبعدها سيتم تحديد مواعيد الجولات المتبقية في الدوري، ونتطلع لإنهاء الدوري في منتصف شهر أغسطس، كما أن مصلحة منتخب مصر هي رقم 1 ويجب نساعده كما نساعد الأندية".

وأَضاف: "حسام وإبراهيم حسن اجتمعا مع أحمد دياب في بداية تولي تدريب المنتخب، واتفقا على منح المنتخب أسبوعا إضافيا، قبل فترة التوقف الدولي، وهذا ما تم مراعاته في أجندة شهر مارس وسيتم أيضا في يونيو قبل مباراتي بوركينا فاسو وغينيا".

وواصل: "الأهلي سيخوض مباراتين في نهائي دوري أبطال أفريقيا يومي 18 و25 مايو وبالتالي لن يتمكن لاعبوه من الانضمام لمعسكر المنتخب قبل يوم 27 مايو، لماذا يتعامل الناس مع كلمة مؤجلات على أنها عيبا؟ ولا أعلم ما السبب في ترديد عبارة أن الدوري غير منتظم".

واختتم: "كيف يكون الدوري غير منتظم والأندية تعرف جدولها منذ بداية الموسم؟ الدوري غير المنتظم يعني أننا نفاجئ الأندية بأشياء لا تعلمها وهذا غير صحيح، قلنا من البداية إن مباريات الأندية المشاركة في بطولتي أفريقيا سيتم تأجيلها في حالة وصولها لأدوار متقدمة بالبطولة".

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