نادي ألماني يفاوض محمد عبدالمنعم.. والأهلي يضع شرطا لرحيله

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

أكد مقدم البرامج مهيب عبد الهادي، تلقي مدافع النادي الأهلي محمد عبد المنعم عرضا من الدوري الألماني، مشيرا إلى أن الأحمر وضع شرطا لرحيل اللاعب.



وقال مهيب عبر برنامجه "اللعيب" على قناة إم بي سي مصر: "نادي ألماني كبير يفاوض محمد عبدالمنعم واللاعب يطلب الرحيل، موضوع اللاعب تزايد مؤخرا وشعر أنه مشتت".



وأَضاف: "الأهلي يريد عرضا ماليا ضخما للموافقة على رحيل عبدالمنعم، وملف منعم من ضمن الملفات الشائكة في النادي الأهلي".

ويستعد الأهلي لمواجهة الإسماعيلي، في السابعة مساء اليوم، في إطار منافسات الجولة العشرين من مسابقة الدوري المصري الممتاز.



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