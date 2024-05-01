"الأدلة وصلت لاتحاد الكرة".. شوبير يكشف واقعة تزوير جديدة وقرار مرتقب

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف الإعلامي أحمد شوبير، واقعة تزوير جديدة، في إحدى المسابقات، الخاصة بالاتحاد المصري لكرة القدم، بعد أزمة مباراة الأهلي وإنبي في دوري مواليد 2003.

قال أحمد شوبير خلال برنامجه الإذاعي: "فاكرين القصة اللي تم اتهام فيها لاعبين بالتزوير بين أندية الأهلي وإنبي والمصري في دوري 2003، واتحاد الكرة قال في الآخر إن قيد اللاعبين سليم ولا توجد شبهة تزوير".

أضاف: "الجديد أن فيه مسابقة جديدة هناك طعن بالتزوير على أحد اللاعبين، وهذه المرة هناك أدلة واضحة، ومستندات تثبت أن فيه تزوير في النادي ده، وتم إرسال كافة المستندات لاتحاد الكرة".

أكمل: "في حال ثبوت التزوير سوف يحصل الفريق الذي تقدم بالشكوى على لقب هذه البطولة، وأنا بسأل لحد أمتا هنفضل في الأمور دي والتزوير والتسنين، ولكني عندي أمل في الكابتن على نبيل المدير الفني للاتحاد ووضعه حدا لهذه الأمور".

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