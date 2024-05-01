نقل مباراة الهلال السعودي والحزم إلى ملعب الملز .. أعرف السبب

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت إدارة المسابقات برابطة دوري المحترفين، اليوم الأربعاء، نقل ملعب مباراة الهلال و الحزم المقررة السادسة مساء السبت 11 مايو 2024، من ملعب المملكة أرينا إلى ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية.

وجاء قرار إدارة المسابقات بنقل ملعب المباراة التي ستجري ضمن الجولة الـ 31 من دوري روشن السعودي، بناءً على طلب نادي الهلال نظرًا لاستضافة ملعب المملكة أرينا بطولة حلبة النار (RING OF FIRE).

ويُريد نادي الهلال الفوز على الحزم من أجل الاقتراب أكثر من حسم لقب دوري روشن، الذي يتصدره حاليًا بفارق 12 نقطة عن النصر الوصيف.

ومن جانبه، أعرب البرتغالي جورجي جيسوس، مدرب نادي الهلال السعودي، بالتأهل إلى نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، أمس بعد الفوز على الاتحاد بهدفين مقابل هدف.

وقال جورجي جيسوس في:” عدم مشاركة سلمان الفرج في مواجهة الاتحاد كان قرارا فنيا”.

وأضاف جورجي جيسوس:” سعود عبد الحميد خارق للعادة وهو ينطلق بسرعة كبيرة في الدقيقة 90 وهو قابل للتطور دائما وأتوقع منه الأفضل واللاعب السعودي في العموم قابل للتطور على المستوى الفني”.

وتابع مدرب نادي الهلال:” لعبنا أكثر من 60 دقيقة بقتالية عالية رغم عن النص وبعد استقبال هدف التعادل أصبحنا أفضل في الهجمات المرتدة والتحكم باللقاء”.

وأوضح جورجي جيسوس:” عندنا 3 بطولات في الموسم الجاري، بعد الفوز بلقب السوبر السعودي وأصبحنا قريبين للغاية من الدوري ووصلنا إلى نهائي الكأس وهذا أمر رائع ونحن ماضون في تحقيق أهدافنا”.

وأنهى جورجي جيسوس، حديثه بأنه مباراة الاتحاد أمس كانت الأصعب خلال الموسم الجاري عن بقية المباريات السابقة بين الفريقين، بسبب نقص أحد اللاعبين، مضيفا أنه الأهم وهو تحقيق لقب الكأس، 31 مايو الجاري



