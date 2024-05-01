غيابات تشيلسي وتوتنهام قبل صدام الغد

ياسر رشاد - القاهرة - يستضيف ملعب «ستامفورد بريدج» في التاسعة والنصف من مساء الغد، مباراة قوية تجمع بين تشيلسي وتوتنهام، ضمن منافسات الجولة 35 من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويرغب فريق توتنهم في تحقيق الانتصار على حساب تشيلسي، من أجل اللحاق بمركز مؤهل إلى بطولة دوري أبطال أوروبا النسخة القدمة؛ بالإضافة إلى نسيان الهزيمة الماضية أمام أرسنال.

على الجانب الآخر، يبحث تشيلسي، عن تحقيق انتصار معنوي في المقام الأول؛ بالإضافة إلى البحث عن مقعد مؤهل إلى بطولة الدوري الأوروبي الموسم المقبل.

ويدخل كل من تشيلسي وتوتنهام مباراة الغد، وفي ظل غياب العديد من العناصر الأساسية لكل فريق منهما؛ بسبب الإصابة، أو بسبب الإيقاف لتراكم الطاقات الصفرء.

غيابات تشيلسي أمام توتنهام في الدوري الإنجليزي

ديساسي

تياغو سيلفا

غوستو

جيمس

فوفانا

تشيلويل

غيابات توتنهام أمام تشيلسي في الدوري الإنجليزي

جيلكيرست

بادياشيل

تشالوباه

كوكوريلا

سار