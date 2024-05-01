لاعب وست هام يكشف بسبب مشادة محمد صلاح مع كلوب

كشف مهاجم وست هام يونايتد، ميخائيل أنطونيو، جانب من مشادة محمد صلاح، نجم ليفربول، مع مدربه يورجن كلوب في المباراة التي الفريقين بالدوري الإنجليزي.

وكان محمد صلاح قد دخل في مشادة مع يورجن كلوب، بعد تواجد المصري، على مقاعد البدلاء في مباراة ليفربول ضد وست هام ببطولة الدوري الإنجليزي، حيث لم يبدأ كلوب به أساسيًا للمواجهة الثانية في آخر 3 لقاءات.

وقام محمد صلاح، بالدخول في مشادة كلامية مع يورجن كلوب، أثناء تواجده على خط المرمى استعدادًا لمشاركته في اللقاء.

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وقال أنطونيو، في تصريحات نقلتها صحيفة “إكسبريس” البريطانية، إن الأولاد كانوا يتحدثون في ملعب التدريبات عن مشادة صلاح وكلوب.

وأضاف، أن من عادة يورجن كلوب، أنه يعانق جميع لاعبي ليفربول عندما يأتون من مقاعد البدلاء ويتمنى لهم حظا سعيدا.

وأضاف أنطونيو، أن المدرب الألماني مد يده إلى محمد صلاح، وظلت يده ممدودة لبعض الوقت، وعندما توقف مو عن فعل ما كان يفعله، صافح مدربه.

وأختتم مهاجم وست هام: “كلوب كان يقول لصلاح (هل تريد الجلوس على مقاعد البدلاء مرة أخرى؟، هل تريد الاستمرار؟) ولم يخبرني أحد بما قاله مو”.