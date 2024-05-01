الزمالك يعلن انهاء قضية مستحقات لاعبه السابق

أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب عن انهاء قضية المستحقات المتأخرة لصالح لاعب الفريق الكروي الأول، والتوصل لاتفاق بين الطرفين.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة نظيره البنك الاهلي، غدًا الخميس، ضمن منافسات الجولة 20 من الدوري المصري الممتاز.

وستنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، على أرضية استاد القاهرة الدولي.

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وأكد الموقع الرسمي للزمالك، أن الإدارة نجحت في التوصل لاتفاق مع المغربي أحمد بلحاج لاعب الفريق السابق بشأن حل أزمة مستحقاته المتأخرة لدى الأبيض.

وشدد موقع الأبيض على أنه تم الاتفاق بين محامي اللاعب وكل من الكابتن حسين لبيب رئيس النادي وعمرو أدهم عضو المجلس على سداد مبلغ مليون و400 ألف جنيه قيمة مستحقات اللاعب المتأخرة.

وأشار إلى أن المبلغ المستحق لصالح بلحاج بناءً على قرار غرفة فض المنازعات في الاتحاد الدولي لكرة القدم ” فيفا” ليتم إسدال الستار على القضية.

واختتم موقع الزمالك: “مجلس إدارة النادي الزمالك يسعى لإنهاء كافة القضايا خلال الفترة الحالية بعد عدة القضايا استمرت لسنوات وحملت ميزانية النادي ما يفوق عن 5 مليون دولار.