مبابي على موعد مع رقم قياسي جديد بـ دوري أبطال أوروبا

يستعد المهاجم الفرنسي كيليان مبابي، نجم فريق باريس سان جيرمان، لتدوين رقمًا تاريخيًا قبل مواجهة فريق بروسيا دورتموند بـ دوري أبطال أوروبا.

ويحل نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، ضيفًا على نظيره بروسيا دورتموند الألماني، على ملعب “سيجنال إيدونا بارك”، مساء اليوم الأربعاء، في مباراة ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا، في العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

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مبابي على بعد هدفان من تسجيل رقمًا قياسيًا

يسعى مبابي، اليوم الأربعاء، لتسجيل هدفين فقط لدخول قائمة أفضل عشرة هدافين ببطولة دوري أبطال أوروبا عبر التاريخ.

مبابي لديه 48 هدفًا في دوري أبطال أوروبا، ويتقاسم المركز الـ13 مع الدولي المصري محمد صلاح، نجم فريق ليفربول الإنجليزي.

ويسبق مبابي في الترتيب المهاجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، والأسطورة الأرجنتينية ألفريدو دي ستيفانو، لاعب ريال مدريد السابق، برصيد 49 هدفًا لكل منهما.

وفي حالة تسجيل نجم باريس سان جيرمان، هدفين في النسخة الحالية من البطولة لمعادلة رقم فيليبو إنزاجي، مهاجم ميلان السابق، وصاحب المركز العاشر في الترتيب برصيد 50 هدفًا.