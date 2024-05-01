رد ناري من شوبير على تصريحات الحضري ضد الاهلي

علق الإعلامي أحمد شوبير، على تصريحات عصام الحضري، مدرب حراس مرمى منتخب مصر السابق، والتي أطلقها ضد حسن حمدي، رئيس الاهلي الأسبق.

وكتب شوبير، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”:”يظل الكابتن حسن حمدي واحد من أعظم من تولوا رئاسة النادي الاهلي علي مر عصوره”.

وتابع شوبير ردًا على عصام الحضري:”حمدي استاذ الإدارة الرياضية في مصر والعالم العربي متعه الله بالصحة والعافية”.

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وكان عصام الحضري، قد أكد في تصريحات عبر شبكة مارينا الكويتية للإذاعة والتليفزيون، إنه لا يحب حسن حمدي رئيس الاهلي الأسبق.

وأوضح أن حسن حمدي، كان ضد عودته إلى الاهلي، كما أنه كان يسمع لـ مانويل جوزيه، ولم يحدث مطلقًا من قبل أن يكون مدير فني في النادي متحكم في رئيسه.

وأشار الحضري إلى أن الاهلي تخلى عن مبادئه في الوقت الحالي، بعدما تعاقد مع محمود عبد المنعم كهربا، وإمام عاشور، ثنائي الزمالك السابق.