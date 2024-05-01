"عودة مروان".. تشكيل الأهلي الرسمي لمباراة الإسماعيلي بالدوري المصري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر، عن تشكيل فريقه الرسمي لملاقاة نظيره الإسماعيلي اليوم، في إطار منافسات الجولة الـ20 ببطولة الدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر انطلاق صافرة بداية المباراة، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "برج العرب" بالإسكندرية.

ويدخل النادي الأهلي المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمد هاني - رامي ربيعة - محمد عبد المنعم - علي معلول.

خط الوسط: أكرم توفيق - مروان عطية - إمام عاشور.

خط الهجوم: أحمد عبد القادر - بيرسي تاو - وسام أبو علي.

ويحتل النادي الأهلي المركز الـ11 بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 21 نقطة من 11 مباراة خاضهم بالمسابقة، فيما يأتي فريق الإسماعيلي في المركز الـ13 بجدول المسابقة برصيد 19 نقطة من 19 مباراة.