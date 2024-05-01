"كهربا وسليم".. دكة بدلاء الأهلي أمام الإسماعيلي بالدوري المصري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

يلاقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره النادي الإسماعيلي اليوم، في إطار منافسات الجولة ال 20 ببطولة الدوري المصري الممتاز.

وستنطلق صافرة بداية المباراة، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "برج العرب" بالإسكندرية.

السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي عن تشكيل فريقه للمباراة، والذي جاء كالتالي:

وأعلن حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمد هاني - رامي ربيعة - محمد عبد المنعم - علي معلول.

خط الوسط: أكرم توفيق - مروان عطية - إمام عاشور.

خط الهجوم: أحمد عبد القادر - بيرسي تاو - وسام أبو علي.

ويتواجد على مقاعد بدلاء المارد الأحمر في المباراة كلا من:

"محمود الزنفلي وعمر كمال ومحمود متولي ورضا سليم وحسين الشحات وأحمد نبيل كوكا وعمرو السولية ومحمود كهربا وموديست".