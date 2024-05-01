بوتشيتينو يُعلن غياب ثنائي الفريق أمام توتنهام غدًا

ياسر رشاد - القاهرة - تحدث ماوريسيو بوتشيتينو المدير الفني لفريق تشيلسي، عن مواجهة توتنهام في ديربي لندن غدًا الخميس، ضمن منافسات الجولة الـ 26 المؤجلة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، على ملعب "ستامفورد بريدج".

يستضيف نادي تشيلسي نظيره توتنهام، مساء الخميس، ضمن لقاء مؤجل من الجولة 26 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأكد ماوريسيو بوتشيتينو غياب الثنائي تياجو سيلفا وأكسيل ديساسي عن الفريق لمواجهة توتنهام.

وقال بوتشيتينو: "إنها ليست أخبارًا جيدة لأننا لم نتمكن من استعادة أي لاعبين من الأسبوع الماضي".

وأتم مدرب تشيلسي: "فقط نحتاج لإضافة لاعبين آخرين، تياجو وديساسي لن يكونوا متاحين للغد".

وحول رحيل تياجو سيلفا نهاية الموسم، علق بوتشيتينو: "إنه رجل رائع، محترف مذهل، يقترب من 40 عاما، مسيرة مذهلة، سيفتقده اللاعبون والجماهير والنادي، لكنه سعيد، إنه فخور جدًا بمسيرته هنا في تشيلسي، أتمنى له الأفضل."

وعلق مدرب تشيلسي عن مباراته الـ 400 كمدرب في إنجلترا، قائًلا: "مدهش، إنه حلم اصبح حقيقة، بالنسبة لي، كان التفكير والقدوم إلى إنجلترا أمرًا مستحيلًا، لكن بعد قرار زوجتي وصديقي هنا، جيسوس، أقنعاني بالانضمام إلى ساوثهامبتون".