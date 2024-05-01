دوري أبطال أوروبا.. تشكيل بوروسيا دوتموند لمواجهة باريس سان جيرمان

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن إيدين تيرزيتش المدير الفني لفريق بوروسيا دورتموند الألماني، عن التشكيل الأساسي للصدام الكروي المرتقب أمام باريس سان جيرمان الفرنسي، في المباراة التي تقام على ملعب "سيجنال إيدونا بارك"، مساء اليوم الأربعاء، في ذهاب دور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وجاء تشكيل بوروسيا دورتموند كالتالي:

حراسة المرمى: جريجور كوبيل.

خط الدفاع: جوليان رايرسون، ماتس هوميلس، نيكو شلوتيربيك، إيان ماتسن.

خط الوسط: مارسيل سابيتزر، ايمري تشان، جوليان براندت.

خط الهجوم: كريم أديمي، نيكلاس فولكروج، جادون سانشو.

وتعد هذه المباراة هي الثالثة التي تجمع بين باريس سان جيرمان ودورتموند في النسخة الحالية من دوري أبطال أوروبا؛ حيث تقابل الفريقان وجها لوجه مرتين سابقتين في مرحلة المجموعات.