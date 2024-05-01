موديست يتسبب في طرد لاعب الإسماعيلي أمام الاهلي.. فيديو

تسبب الفرنسي أنتوني موديست، مهاجم الفريق الكروي الأول بالنادي الاهلي، في طرد لاعب الإسماعيلي، في اللقاء الذي جمع بينهما في بطولة الدوري المصري.

وشارك أنتوني موديست، في الدقيقة 68 من مباراة الاهلي ضد الإسماعيلي، ثم تسبب في طرد محمد نصر في الدقيقة 88، بعد تدخل قوي من لاعب الإسماعيلي.

وحقق الاهلي الفوز على حساب نظيره الإسماعيلي بنتيجة هدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الدوري المصري.

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والتقى المارد الأحمر بفريق الدراويش، اليوم الأربعاء، على ملعب الجيش ببرج العرب، ضمن منافسات الجولة العشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتمكن بيرسي تاو، من خطف هدف التقدم لصالح المارد الأحمر، حيث مرر وسام أبو علي، الكرة التي ارتطمت في المدافع ثم وصلت لـ الجنوب أفريقي، استلمها وسددها في شباك أحمد عادل، في الدقيقة 33.

وسجل إمام عاشور، الهدف الثاني لصالح الاهلي والأول له بقميص النادي في الدوري المصري، ذلك في شباك الإسماعيلي، في الدقيقة 57.

وأحرز الإسماعيلي، هدف تقليص الفارق في الدقيقة 75 بتوقيع عبد الرحمن مجدي، عن طريق ركلة جزاء احتسبها الحكم بعد خطأ ضد رامي ربيعة.

وبتلك النتيجة يرتفع رصيد الاهلي إلى 24 نقطة في المركز الحادي عشر حصدهم من 12 مباراة، بينما يتوقف الدراويش عند المرتبة الثالثة عشر برصيد 19 نقطة، جمعهم من 20 لقاء.