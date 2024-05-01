نجم ريال مدريد على أعتاب الانضمام إلى أتلتيكو

فجر تقرير صحفي، اليوم الأربعاء، مفاجأة من العيار الثقيل، بشأن أحد لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويتعلق الأمر بالدولي الإسباني داني سيبايوس، لاعب خط وسط نادي ريال مدريد، والذي ينتهي عقده في 30 يونيو من عام 2027.

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وبحسب ما جاء في صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، نقلًا عن مصادر مقربة من لاعب خط الوسط سيبايوس، فإن الدولي الإسباني بشكل كبير سينتقل إلى صفوف الجار اللدود أتلتيكو مدريد.

وسيحاول لاعب خط الوسط الإسباني، إقناع إدارة الملكي بالرحيل إلى صفوف أتلتيكو مدريد بنهاية الموسم المقبل.

وأضافت الصحيفة أن داني سيبايوس، يجد صعوبة في حجز مركز أساسي داخل الملكي. خلال الفترة المقبلة.

الجدير بالذكر أن لاعب خط الوسط الإسباني، خاض مع ريال مدريد في 18 مباراة هذا الموسم، لم يكن فيها أساسيًا معظم الأوقات نظرًا لكثرة إصاباته.