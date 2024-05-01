التشكيل الرسمي لقمة باريس سان جيرمان ضد بوروسيا دورتموند بـ دوري أبطال أوروبا

أعلن المدرب الإسباني لويس إنريكي، المدير الفني لنادي باريس سان جيرمان، التشكيل الأساسي الذي سيخوض به مباراة بوروسيا دورتموند.

ويحل نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، ضيفًا على نظيره بروسيا دورتموند الألماني، على ملعب “سيجنال إيدونا بارك”، مساء اليوم الأربعاء، في مباراة ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا، في العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

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وسيخوض إنريكي اللقاء بالقوة الضاربة، حيث يضم التشكيل الأسماء التالية:

حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما

الدفاع: أشرف حكيمي – ماركينيوس – لوكاس هيرنانديز – نونو مينديش

الوسط: فيتينا – فابيان رويز – زائير إيمري

الهجوم: عثمان ديمبلي – كيليان مبابي – برادلي باركولا

وعلى الجانب الأخر، أعلن المدرب إيدين ترزيتش مدرب بوروسيا دورتموند، تشكيل فريقه الذي يتكون من:

كوبل، شلوتربيك، هوملس، فولكروج، سانشو، براندت، سابيتزر، ماتسن، إيمري تشان، رييرسون، وأديمي.

الجدير بالذكر أن مباراة الإياب ستكون بين الفريقين يوم الثلاثاء المقبل، على ملعب حديقة الأمراء معقل النادي الباريسي.