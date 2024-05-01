"مبابي في مواجهة سانشو".. تشكيل مباراة باريس سان جيرمان وبروسيا دورتموند بدوري أبطال أوروبا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد

يلاقي فريق باريس سان جيرمان نظيره بروسيا دورتموند اليوم، في إياب الدور نصف النهائي ببطولة دوري أبطال أوروبا.

ومن المقرر انطلاق صافرة بداية المباراة، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "سيجنال إيدونا بارك" بألمانيا.

ويدخل فريق بروسيا دورتموند اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: جريجور كوبيل.

خط الدفاع: جوليان رايسون، ماتس هوملز، نيكو شلوتيربيك، يان ماتسين.

خط الوسط: إيمري تشان، مارسيل سابيتزر، جوليان براندن.

خط الهجوم: كريم أديمي، نيكلاس فولكروج، جادون شانشو.

فيما جاء تشكيل فريق باريس سان جيرمان كالتالي:

حراسة المرمى: دوناروما.

خط الدفاع: أشرف حكيمي، ماركينيوس، لوكاس هيرنانديز، نونو مينديز.

خط الوسط: زائير إيمري، فيتينيا، فابيان رويز.

خط الهجوم: عثمان ديمبلي، مبابي، برادلي باركولا.

وتقام مباراة الإياب بين الفريقين، يوم 7 مايو الجاري، على ستاد "بارك دي برانس" بفرنسا.