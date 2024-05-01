الأهلي يتخطى الإسماعيلي بصعوبة في الدوري المصري (فيديو)

الشارقة - اميمة ياسر -

حقق الأهلي فوزا صعبا على الإسماعيلي بهدفين لهدف، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الأربعاء.

وأقيمت المباراة بين الأهلي والإسماعيلي على ملعب برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة العشرين من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ودخل الأهلي مباراة الإسماعيلي محتلا المركز الحادي عشر بجدول ترتيب الدوري المصري، وفي جعبته 21 نقطة من 11 مباراة، فيما يحتل الإسماعيلي المركز الـ13 برصيد 19 نقطة من 19 مباراة.

وفاز المارد الأحمر في 6 مباريات وتعادل في 3 مواجهات وخسر في مواجهتين ببطولة الدوري المصري، بينما حقق الدراويش الفوز في 4 وتعادل في 7 وخسر في 8 مواجهات.

تقدم الأهلي عن طريق لاعبه بيرسي تاو، في الدقيقة 33 من عمر اللقاء.

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في الدقيقة 57 من الشوط الثاني، أضاف إمام عاشور الهدف الثاني لصالح الأهلي من تسديدة مميزة داخل منطقة جزاء الإسماعيلي بعد مراوغة رائعة.

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وفي الدقيقة 75، أحرز عبدالرحمن مجدي الهدف الأول للإسماعيلي من ضربة جزاء .

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وبهذه النتيجة، يرفع الأهلي رصيده من النقاط إلى 24 نقطة محتلا المركز 11 ، فيما يتجمد رصيد الإسماعيلي عند النقطة 19 محتلا المركز 13.

وبدأ الأهلي مواجهة الإسماعيل يبتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: رامي ربيعة- محمد عبد المنعم- محمد هاني- علي معلول.

خط الوسط: أكرم توفيق- مروان عطية- إمام عاشور.

خط الهجوم: أحمد عبد القادر- بيرسي تاو- وسام أبو علي.

فيما بدأ الإسماعيلي مباراة الأهلي بتشكل مكون من:

حراسة المرمى: أحمد عادل.

خط الدفاع: عبد الكريم مصطفى- محمد عمار- محمد نصر- حمدي النقاز.

خط الوسط: محمد بيومي- محمد مخلوف- عمر الساعي.

حط الهجوم: أحمد الشيخ- عبد الرحمن مجدي- نادر فرج.