بروسيا دورتموند يسقط باريس سان جيرمان بهدف في ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال

ياسر رشاد - القاهرة - حقق فريق بروسيا دورتموند الألماني فوزا غاليا على مضيفه باريس سان جيرمان الفرنسي، بهدف دون رد، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين على ملعب حديقة الأمراء بذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

سجل هدف بروسيا دورتموند اللاعب نيكلاس فولكروج في الدقيقة 36 من عمر الشوط الأول.

وشهد الشوط الثاني سيطرة كبيرة لاصحاب الأرض واقدر لاعبو باريس سان جيرمان العديد من الفرص الخطيرة كان اخطرها تصدي القائم لهدفين محققين، لينتهى اللقاء بفوز غالي للضيوف.

وبدأ باريس سان جيرمان مباراته امام بروسيا دورتموند بتشكيل يضم كل من:

حراسة المرمى : دوناروما.

الدفاع : أشرف حكيمي، ماركينيوس، لوكاس هيرنانديز، نونو مينديس

خط الوسط: فيتينيا، زاير إيمري، رويز

خط الهجوم : عثمان ديمبلي، باركولا، كيليان مبابي.

في حين بدأ فريق بروسيا دورتموند مباراته أمام باريس سان جيرمان بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: جريجور كوبيل.

خط الدفاع: جوليان رايرسون، ماتس هوميلس، نيكو شلوتيربيك، إيان ماتسن.

خط الوسط: مارسيل سابيتزر، ايمري تشان، جوليان براندت.

خط الهجوم: كريم أديمي، نيكلاس فولكروج، جادون سانشو.