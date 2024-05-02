توخيل ينتقد أداء كيم أمام ريال مدريد

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قال توماس توخيل، المدير الفني لفريق بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم، إن كيم مين جاي، مدافع الفريق، «كان متسرعا للغاية مرتين» في مباراة الذهاب بالدور قبل النهائي لدوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد، وأنه يتحمل مسؤولية الهدفين اللذين تلقاهما الفريق في المباراة التي أقيمت الثلاثاء. وافتتح الريال التسجيل بعدما قام توني كروس، صانع الهدف، وفينيسيوس جونيور، مسجل الهدف، بمفاجأة كيم. وقال توخيل: «قام بالحركة الأولى أمام فينيسيوس جونيور مبكرا جدا في الهدف الأول، وتعرض لتمريرة توني كروس. تكهن بالتمريرة ولم يكن شرسا بما يكفي».

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