شكرا لقرائتكم خبر نادال يودع بطولة مدريد للتنس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ودع الإسباني رافاييل نادال منافسات بطولة مدريد المفتوحة للتنس بعد خسارته في مجموعتين متتاليتين أمام التشيكي يري ليهيتشكا في دور الـ 16.

واستطاع اللاعب التشيكي، المصنف رقم 30 على العالم، أن يتفوق على نادال بنتيجة 5/7 و4/6.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي.أيه.ميديا» أن خسارة نادال الأولى أمام لاعب خارج المصنفين العشرين الأوائل على الملاعب الرملية، تمثل ظهوره الأخير في البطولة التي تقام في العاصمة الإسبانية، علما بأنه توج باللقب خمس مرات.

وقال نادال عقب المباراة «أتيحت لي الفرصة للعب مرة أخرى هنا على هذا الملعب. كان أسبوعا مميزا بالنسبة لي، إيجابي للغاية، عاطفي للغاية».

وأضاف «الشيء الوحيد الذي يمكنني قوله هو شكرا لكم. كانت رحة مذهلة بدأتها عندما كنت صغيرا. حضرت إلى مدريد للمرة الأولى في عام 2003،عندما كانت البطولة تقام في الصالات المغطاة».

وأردف «أول مرة حضرت إلى هنا وكنت أشعر أنني سأنافس كانت في عام 2005 كانت أكثر الانتصارات إثارة في مسيرتي، وكانت البطولة تقام في الصالات المغطاة. منذ ذك الوقت، الدعم الذي حصلت عليه كان غير مشروط. لا يمكنني أن أشكركم بما يكفي».

وأكد : «على مدار الـ 21 عاما الماضية قدمتم لي هدية تفوق قيمة أي بطولة جائزة كبرى (جراند سلام). المشاعر التي تغمرني وأنا ألعب في مدريد

أمام الجماهير الإسبانية ستبقى خالدة في ذاكرتي إلى الأبد».

كانت الأمور غير متضحة لنادال قبل خوض منافسات البطولة بسبب لياقته البدنية ، حتى أنه شكك في مشاركته في بطولة فرنسا المفتوحة، لكن يمكنه الآن أن يجد بعض العزاء في وصوله إلى الدور الرابع.

وتغلب نادال على داروين بلانش 16/ عاما/ ، ثم ثأر من خسارته في بطولة برشلونة، أمام أليكس دي مينور، قبل أن يتغلب على الأرجنتيني بيدرو كاشين.