بشرى سارة لـ مانشستر سيتي قبل أسابيع الحسم في الدوري الإنجليزي

كشفت تقارير صحفية، أن هناك بشرى سارة لـ بيب جوارديولا، المدير الفني لـ مانشستر سيتي، بسبب تطورات إصابة الحارس البرازيلي إيدرسون.

حيث كان قد تعرض إيدرسون لإصابة قوية في الكتف في مباراة فريقه مع نوتنجهام.

حيث اصطدم البرازيلي مع مدافع نوتنجهام فورست بولي الأسبوع الماضي، ليغادر الملعب متأثرًا بإصابته مع نهاية الشوط الأول.

ووفقًا لـ صحيفة “ّذا أثليتك”أشارت أن الحارس البرازيلي سيعود للسيتي قبل انتهاء الموسم، حيث أظهرت الفحصوصات عدم تعرضه لإصابة خطيرة.

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وتابعت:” لن يشارك إيدرسون أمام وولفرهامبتون وهي المباراة القادمة لمانشستر سيتي، ولكنه سيكون جاهزًا بعدها”.

ويستعد مانشستر سيتي لمواجهة فريق وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي الممتاز، السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة 36.

ويتواجد مانشستر سيتي في المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 79 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن آرسنال المتصدر، حيث للسيتي مباراة مؤجلة.