تشكيل الزمالك المتوقع أمام البنك الاهلي في الدوري

استقر البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على ملامح التشكيل الذي سيخوض به مباراته أمام البنك الاهلي في الدوري.

ويلعب الزمالك ضد البنك الاهلي، اليوم الخميس، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة العشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وستنطلق أحداث المباراة في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية، حيث يدخل الزمالك المواجهة بمعنويات مرتفعة بعد التأهل إلى نهائي الكونفدرالية.

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ويحتل الفارس الأبيض المركز الثاني عشر في ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 21 نقطة، فيما يتواجد البنك في المركز الخامس عشر برصيد 18 نقطة.

تشكيل الزمالك المتوقع أمام البنك الاهلي

حراسة المرمى: محمد عواد

الدفاع: عمر جابر، حمزة المثلوثي، حسام عبد المجيد، أحمد فتوح.

خط الوسط: عبدالله السعيد، نبيل عماد دونجا، ناصر ماهر

الهجوم: أحمد سيد زيزو، مصطفى شلبي، سامسون أكينيولا.