موعد مباراة الزمالك ضد البنك الاهلي في الدوري المصري والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ضد نظيره البنك الاهلي، في مسابقة دوري نايل المصري.

وسيلاقي فريق الزمالك نظيره البنك الاهلي مساء اليوم الخميس ضمن منافسات الجولة 20 من مسابقة الدوري المصري.

موعد مباراة الاهلي ضد البنك الاهلي

ويلعب الفارس الأبيض ضد نظيره البنك الاهلي اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة العشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز.

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وستنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، على ستاد القاهرة الدولي.

تشكيل الزمالك المتوقع لمباراة البنك

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: أحمد فتوح، حسام عبد المجيد، حمزة المثلوثي، عمر جابر.

خط الوسط: عبد الله السعيد، نبيل عماد دونجا، أحمد حمدي.

خط الهجوم: ناصر ماهر،سامسون، أحمد سيد زيزو.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك ضد البنك الاهلي

ستذاع مباراة الزمالك والبنك الأهلي عبر فضائية أون تايم سبورتس 2.

ويغيب عن الأبيض في مباراة اليوم كل من، محمد صبحي وشيكابالا ويوسف إبراهيم أوباما للإصابة، وترافيس موتيابا وسيد عبد الله نيمار لوجهة نظر فنية.

حكم مباراة الزمالك والبنك الاهلي في الدوري المصري

حكم ساحة: محمد عادل.

حكم مساعد أول: محمود أبو الرجال.

حكم مساعد ثاني: محمد محمود لطفي.

حكم رابع: إبراهيم محجوب

حكم فيديو: محمود البنا ويعاونه محمود الدسوقي.

ويحتل الزمالك المركز الثاني عشر في ترتيب الدوري المصري برصيد 21 نقطة، فيما يتواجد البنك الاهلي في المرتبة الخامسة عشر برصيد 18 نقطة.