ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.. باريس سان جيرمان يسقط أمام بوروسيا دورتموند (فيديو)

الشارقة - اميمة ياسر -

حقق بوروسيا دورتموند الألماني فوزا مثيرا على فريق باريس سان جيرمان الفرنسي بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الأربعاء على ملعب "سيجنال إيدونا بارك"، ضمن منافسات ذهاب دور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي 2023-24.

أحرز هدف المباراة الوحيد اللاعب فولكروج بالدقيقة 36 .

وشهد اللقاء موجة من إهدار الفرص الغريبة لكلا الفريقين وإن كانت الغلبة لنادي بوروسيا دورتموند الذي تبادل لاعبوه فى إهدار الهجمات أمام مرمى دوناروما.

وكان باريس سان جيرمان قد تأهل لنصف نهائي دوري الأبطال بعد فوزه على برشلونة بمجموع المباراتين 6-4، حيث فاز إيابا بنتيجة 4-1 في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب "مونتجويك"، وفاز البارسا في مباراة الذهاب بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين، في اللقاء الذي جمعهما على ملعب "حديقة الأمراء".

وأطاح بوروسيا دورتموند بمنافسه أتلتيكو مدريد من الدور ربع النهائي بنتيجة 5-4 في مجموع مباراتي الذهاب والعودة بعد فوز الفريق الألماني في العودة بنتيجة 4-2 في المباراة التي اقيمت على ملعب "سيجنال إيدونا بارك"، علما بأن الذهاب انتهى 2-1 لصالح الروخي بلانكوس.

وبدأ دورتموند المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: جريجور كوبيل

خط الدفاع: إيان ماتسين - نيكو شلوتيربيك - ماتس هوملز - جوليان ريرسون.

خط الوسط: مارسيل سابيتزر - إيمري تشان - جوليان براندت.

خط الهجوم: جادون سانشو - نيكلاس فولكروج - كريم أديمي.

فيما بدأ باريس المواجهة بتشكيل ضم كل من:

حراسة المرمى: جانلويجي دوناروما

خط الدفاع: نونو مينديز - ثيو هيرنانديز - ماركينيوس - أشرف حكيمي.

خط الوسط: بريان رويز - فيتينيا - زائير إيمري.

خط الهجوم: باركولا - كيليان مبابي - عثمان ديمبيلي.