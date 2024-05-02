اتحاد جدة يسمح لبنزيما بالعودة الي ريال مدريد.. تفاصيل

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن نادي الاتحاد في بيان رسمي سفر نجمه كريم بنزيما إلى مدريد لإجراء مزيد من الفحوصات في عيادة نادي ريال مدريد في العاصمة الإسبانية.

وقال النادي السعودي خلال البيان الرسمي، أن الجهاز الطبي بالنادي تواصل مع نظيره في ريال مدريد، من أجل الحصول على مشورة بشأن إصابة كريم بنزيما.

واستطرد: “تم الاتفاق على خضوع بنزيما لمزيد من الفحوصات في عيادة ريال مدريد لدى الطبيب الذي أشرف طبيًا عليه خلال السنوات الماضية”.

واختتم: “بنزيما غادر بالفعل نحو إسبانيا، على أن يعود الأسبوع المقبل، ليستكمل موسمه مع النادي”.