تعرف على مباريات اليوم في بطولة إفريقيا للكرة الطائرة للسيدات

ياسر رشاد - القاهرة - تتواصل منافسات بطولة إفريقيا للأندية للكرة الطائرة سيدات بالنادي الأهلي، وتقام اليوم عدة مباريات في المرحلة الترتيبية لتحديد الفرق من المركز ال16 حتى الخامس.

ويشهد اليوم الخميس 5 مباريات لتحديد ترتيب الفرق وذلك على النحو التالي:

آسيك ميموزا الإيفواري X ناصرية بجاية الجزائري (10 صباحا - صالة الشهداء).

مشعل بجاية الجزائري X الجمعية الرياضية لولاية بجاية الجزائري (12 ظهرا - صالة الأمير عبدالله الفيصل).

الجمارك النيجيري X سوكوسيم السنغالي (2 ظهرا - صالة الأمير عبدالله الفيصل).

الكحول الإثيوبي X ليتو الكاميروني (12 ظهرًا - صالة الشهداء).

السجون الكيني X مايو كاني الكاميروني (2 ظهرا - صالة الشهداء).

الأهلي يتأهل لنصف نهائي بطولة أفريقيا للكرة الطائرة للسيدات

وتأهل الفريق الأول للكرة الطائرة سيدات بالنادي الأهلي إلى نصف نهائي البطولة الإفريقية للأندية التي تقام في ضيافة النادي حتى 4 مايو الجاري، وذلك بعد الفوز على فريق مصنع الكحول الإثيوبي بنتيجة 3/0، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم في دور ربع نهائي البطولة.

‏‎وأقيمت المباراة على صالة الأمير عبد الله الفيصل بمقر النادي بالجزيرة، ونجح فريق سيدات طائرة الأهلي في فرض سيطرته على المباراة بفضل الإعداد الجيد والإرسالات القوية ليتأهل الفريق إلى نصف النهائي.

فازت سيدات طائرة الأهلي في الشوط الأول للمباراة بنتيجة 25-10، ثم واصل الفريق أداءه القوي ليحصد الشوط الثاني بنتيجة 25-11، ثم حسم الفريق المباراة بعد الفوز في الشوط الثالث بنتيجة 25-9.

وكانت سيدات طائرة الأهلي قد فاز على سان دوني بنتيجة 3-0 في المباراة الماضية.

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