الاهلي يرفض طلب حسام حسن قبل تصفيات كأس العالم

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن صدام قوي محتمل سيحدث بين الاهلي وحسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر في معسكر يونيو القادم.

ويستعد منتخب مصر لمواجهتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو، ضمن مباريات الجولتين الثالثة والرابعة من تصفيات إفريقيا المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

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وقال شوبير في تصريحات إذاعية: “تمت الموافقة بشكل رسمي من اتحاد الكرة إن حسام حسن يأخذ اللاعبين الدوليين من أنديتهم قبلها بأسبوع، وهذا الأمر يرفضه الاهلي بسبب الأجندة الدولية”.

وأضاف: “الاهلي حتى الآن غير موافق على انضمام لاعبيه الدوليين لمنتخب مصر قبل موعد الأجندة الدولية بأسبوع لوجود عدد كبير من لاعبيه الدوليين، وهو من حقه”.

وتابع: “حتى الآن المارد الأحمر يرفض طلب حسام حسن، ولكن قد تحدث في الأمور جديد، والاهلي بطبيعته لا يتأخر عن منتخب مصر”.

واختتم: “الاهلي ملتزم بموعد الأجندة الدولية، ولديه ارتباطات قوية خلال الفترة القادمة، ولن يسمح بانضمام لاعبيه قبل كل توقف دولي بسبعة أيام”.