"تراجع صلاح".. تعرف على اللاعبين الأكثر شراءً ومبيعًا بالفانتازي قبل الجولة 36

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

شهدت الانتقالات للجولة 36 بفانتازي الدوري الإنجليزي تراجع كبير في نسبة ملكية نجم ليفربول محمد صلاح (13.5 مليون جنيه استرليني)، عقب تراجع مستواه خلال الفترة الماضية.

واليوم الخميس 2 مايو، بلغت نسبة ملكية صلاح 29.2% بعدما تم بيعه من قبل أكثر من 278 ألف مدرب فانتازي قبل الجولة 36 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاء خلف الجناح المصري، لاعب بورنموث سولانكي (7.3 مليون جنيه استرليني)، حيث تم بيعه من قبل 119 ألف مدرب، بينما جاء في المركز الثالث في قائمة اللاعبين الأكثر مبيعا للجولة 36، مهاجم ليفربول داروين نونيز (7.6 مليون جنيه استرليني) الذي تم بيعه من قبل 111 ألف مدرب.

ومن الجانب الآخر، احتل المركز الأول في قائمة أكثر اللاعبين شراء للجولة 36، المهاجم السويدي ألكسندر إيزاك لاعب نيوكاسل يونايتد (8.3 مليون جنيه استرليني)، حيث اشتراه 200 ألف مدرب فانتازي.

وفي المركز الثاني جاء صانع الألعاب البلجيكي كيفين دي بروين (10.5 مليون جنيه استرليني) بعدد شراء تخطى الـ 158 ألف مدرب، بينما احتل مدافع مانشستر سيتي جفارديول (5 مليون جنيه استرليني) المركز الثالث، حيث اشتراه 121 ألف مدرب فانتازي.

وتبدأ الجولة 36 من الدوري الإنجليزي غدا الجمعة، بمباراة إيفرتون ضد لوتون تاون، وتغلق نافذة انتقالات فانتازي في تمام الساعة الـ8.30 مساء الجمعة.

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